21.02.2020
14:30
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Общество

ГАИ Якутска оштрафует пешеходов, нарушающих ПДД

В выходные дни с 22 по 24 февраля в Якутске и его пригородах Госавтоинспекция проведет массовые проверки водителей.

Особое внимание инспекторы уделят водителям, управляющим автомобиль в нетрезвом виде, перевозящим детей без детских удерживающих устройств, а также водителям и пешеходам, которые игнорируют требования ПДД.

Напомним, что пешеходы, как и водители, также являются полноправными участниками дорожного движения, поэтому обязаны соблюдать ПДД. На данный момент Кодекс об административных правонарушениях РФ предусматривает штраф в размере 500 рублей за переход проезжей части в неположенном месте и переход на запрещающий сигнал светофора. Если действия пешехода создали помехи для движения транспортному средству, то штраф составит 1000 рублей. 

Фото: Группа по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»
Источник: Группа по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»
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