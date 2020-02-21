ГАИ Якутска оштрафует пешеходов, нарушающих ПДД

В выходные дни с 22 по 24 февраля в Якутске и его пригородах Госавтоинспекция проведет массовые проверки водителей.

Особое внимание инспекторы уделят водителям, управляющим автомобиль в нетрезвом виде, перевозящим детей без детских удерживающих устройств, а также водителям и пешеходам, которые игнорируют требования ПДД.

Напомним, что пешеходы, как и водители, также являются полноправными участниками дорожного движения, поэтому обязаны соблюдать ПДД. На данный момент Кодекс об административных правонарушениях РФ предусматривает штраф в размере 500 рублей за переход проезжей части в неположенном месте и переход на запрещающий сигнал светофора. Если действия пешехода создали помехи для движения транспортному средству, то штраф составит 1000 рублей.