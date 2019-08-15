ГАИ проводит II этап профилактического мероприятия «Внимание – дети!»

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма перед началом нового учебного года и первые дни учебных занятий, когда дети проходят адаптацию от каникулярного отдыха к школьным будням, с 15 августа по 15 сентября Госавтоинспекцией республики проводится профилактическое мероприятие «Внимание – дети!».

По состоянию на 15 августа на территории республики зарегистрировано 90 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в результате которых 103 несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести, 1 ребенок погиб.

В период подготовки к учебному году сотрудники ГИБДД проводят проверки дорожных условий возле образовательных учреждений, с водителями в автопредприятиях и на линии проводят беседы, инструктажи о повышении внимания к детям на дороге и обязательном использовании ремней безопасности и специальных детских удерживающих устройств при перевозке маленьких пассажиров. Традиционно, накануне Дня знаний пройдут тематические акции, соревнования, другие мероприятия, направленные на то, чтобы напомнить детям основные Правила дорожного движения, «освежить» навыки безопасного поведения в условиях интенсивного движения транспорта, повторить требования к безопасности при поездках в общественном и личном транспорте в качестве пассажира.

Особое внимание в эти дни будет уделено мероприятиям по популяризации световозвращающих элементов: нужно, чтобы каждый родитель, приобретая одежду, обувь, рюкзак своему ребенку к 1 сентября, побеспокоился и о наличии у маленького пешехода световозвращателей, которые в наших суровых условиях просто необходимы, чтобы повысить видимость ребенка на дороге в темное время, в условиях ограниченной видимости.

Уже сейчас многие школьники возвращаются домой с отдыха и, пока еще, большую часть времени проводят на улице. Госавтоинспекция просит водителей соблюдать особую осторожность в местах притяжения детей, вблизиавтобусных остановок, на пешеходных переходах, во дворах. Поведение детей на дороге, порой, бывает непредсказуемым, и нужно быть готовыми к непредвиденным ситуациям, а для этого скорость движения транспортного средства должна быть разумной, а внимание водителя – повышенным.