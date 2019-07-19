ГАИ просит помочь в поисках водителя на черном джипе, сбившего ребенка на велосипеде

15 июля около пяти часов вечера неустановленный водитель возле дома № 62 СОТ «Маяк» на 11 км. Сергеляхского шоссе совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, после чего покинул место происшествия.

Со слов мальчика следует, что после наезда на него из черного джипа вышел мужчина, осмотрел автомобиль на предмет поломки и уехал, к мальчику не подошел, не поинтересовался о его самочувствии.

Лиц видевших или располагающих, какой либо информацией по факту данного дорожно-транспортного происшествия просим позвонить по номерам: 127, 47-35-69.