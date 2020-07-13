13.07.2020
17:30
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Общество

ГАИ — о порядке обмена водительских удостоверений

Приказом МВД России определено, что замена водительского удостоверения, срок действия которого истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, осуществляется в срок до 31 декабря 2020 года включительно. До этого дня водительские удостоверения считаются действительными без каких-либо ограничений.

Предварительная запись на получение государственной услуги по замене водительского удостоверения осуществляется на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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