Футболу в Якутии быть!

Напрашивается такой заголовок после захватывающей игры команд VI открытого турнира по футболу на Кубок Немюгюнского хлебозавода. Турнир прошел 2 июня в селе Ой Хангаласского улуса. Организатором по сложившейся доброй традиции выступает “НХЗ GROUP», они как и в прошлом году выставили призовой фонд в сумме 150 000 рублей.

Отметим, турнир с каждым годом набирает обороты, расширяет географию, нынче кроме футболистов Хангаласского улуса приняли участие команды центральных улусов.

“В год Консолидации мы запланировали ряд спортивных мероприятий, чтобы объединить людей, сплотить их во имя развития спорта и поддержки здорового образа жизни. В турнире приняли участие 8 команд. Мы стали свидетелями достойного турнира, где спортсмены максимально выложились, чтобы показать захватывающую и интересную игру. Мы болели за своих земляков, но в спорте побеждает сильнейший, и второй год подряд Кубок НХЗ увезла к себе на родину команда села Бердигестях Горного улуса. Мы их достойно поздравили с заслуженной победой”, — комментирует организатор и идейный вдохновитель турнира по футболу, генеральный директор НХЗ GROUP Вячеслав НЕСТЕРОВ.

На второе место вышла команда из села Магарас Горного улуса, третье место заняла команда Борто из села Улахан — Ан Хангаласского улуса.

В турнире волнительным и запоминающимся моментом стало награждение спортсменов. Надо отдать должное организаторам и подчеркнуть, что в каждом спортивном мероприятии, организуемом Немюгюнским хлебозаводом чувствуется искреннее уважение к труду спортсменов. Это связано с тем, что члены трудового коллектива завода, начиная от генерального директора серьезно занимались спортом и не понаслышке знают насколько труден путь спортсменов. Тем более участников данного турнира, ведь они непрофессиональные спортсмены, занимаются футболом после основной работы.

Кроме команд-победителей были номинированы лучшие игроки. Номинацию «Лучший вратарь» выиграл Илья ГЕРАСИМОВ, лучшим защитником признан Василий АФАНАСЬЕВ, лучшим нападающим стал Альберт ГРИГОРЬЕВ и лучший игрок — Гаврил АЛЕКСАНДРОВ.

«VI открытый турнир по футболу на Кубок Немюгюнского хлебозавода однозначно выполнил свою основную задачу — популяризацию спорта и развитие большого футбола в Якутии. С удовлетворением отмечу, что уровень организации соревнований с каждым годом повышается. Мы поддерживаем идею руководства Немюгюнского хлебозавода, чтобы со следующего года данный турнир вышел на республиканский уровень. Для этого у НХЗ имеется большой опыт, ведь они постоянно поддерживают спорт, систематически проводят крупные спортивные соревнования, в том числе республиканского уровня”, — отметил Юрий НИКИФОРОВ, руководитель Управления спорта и физической культуры МР “Хангаласский улус”.

“Футбол – командная игра, где каждый спортсмен, выполняя свои функции, работает для достижения одной цели, это важные черты характера в жизни очень важны, и мы должны шире распространить футбол. Для этого повсеместно надо создавать условия для игры, начиная со двора, заканчивая стадионами”, — уверен Вячеслав Нестеров.