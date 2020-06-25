Футболист из Якутии Артем Соколов — в десятке лучших в стране

Воспитанник якутской футбольной школы Артем Соколов попал в список лучших молодых футболистов страны, еще не достигших совершеннолетия.

Артем Соколов начал свой футбольный путь в пригородном поселке Марха в команде «Пульс» под началом тренера Василия Ивочкина.

Сегодня издание «Советский спорт» включило его в список подающих большие надежды футболистов. В нынешнем сезоне его команда «Чертаново» стала победителем юношеского первенства России, а якутянин вошел не только в символическую сборную первенства, но и был признан его лучшим игроком.

Отмечается, что Соколов в 13 матчах забил пять мячей и отдал три результативных паса, играя на позиции атакующего полузащитника. Впервые он обратил на себя внимание широкой публики, став автором первого гола в истории турнира. За это он получил право присутствовать на тренировке взрослой сборной России с Артемом Дзюбой во главе.