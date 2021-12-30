30.12.2021
11:13
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Якутия

Фуры «Якутоптторг» доехали до арктических районов по автозимникам

В Якутии продолжается завоз продукции в труднодоступные и отдаленные арктические села Якутии автозимником. Первая фура доехала до Оленекского улуса. АО «Якутоптторг» доставил 10 тонн  продуктов питания, в том числе 2 тонны свежих овощей и фруктов по автозимнику.

«До конца апреля 2022 года планируется завести наземным транспортом  свыше 7,6 тыс. тонн социально-значимых товаров первой необходимости и 2,2 тысячи тонн коммерческих товаров. На сегодня стоит задача доставить объемы в северные и арктические улусы в срок и в хорошем качестве. Всего в арктические районы авиацией и автозимниками доставлено более 95 тонн продуктов», — рассказал директор Николай Алексеев.

Напомним, что 20 декабря АО «Якутоптторг» начал завоз продуктов питания в районы Якутии по «автозимникам».

Фото: Пресс-служба Якутоптторг
Источник: Пресс-служба Якутоптторг
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