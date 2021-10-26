Фурор чурапчинцев на Международном конкурсе-фестивале «Sochi-New Star!»

Якутяне стали лауреатами номинаций и обладателями Гран-при V Международного конкурса-фестиваля детского, юношеского и взрослого творчества «Sochi-New Star!» (город Сочи), Осень- 2021.

В номинации «Песни эстрады» директор ДНТ «Аласа» села Хайахсыт Владислав Поисеев, худрук Дома фольклора села Чакыр Сардана Макарова, в номинации «Фольклор» этно-группа «Дорҕоонномоҕо» («Легенда звука») — специалист Александра Васильева Дома фольклора села Чакыр, в номинации «Декоративно-прикладное искусство» жители села Мугудай Мотрена Адамова и Сарыал Дьячковский стали лауреатами 1 степени.

В номинации «Декоративно-прикладное искусство» директор Чакырского Дома фольклора Мария Матвеева и этно-группа «Күндүл» Центра досуга села Сылан удостоились высшей награды международного фестиваля-конкурса — они стали лауреатами Гран-при.

Фестиваль-конкурспроходит с 23 по 26 октября в городе Сочи. Организаторами являются Фонд поддержки и развития культуры и образования «Мир на ладони», многопрофильная фирма «Пилигрим»при поддержкеМинистерства культуры РФ, Федерального агентства по делам молодежи, Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре и других.