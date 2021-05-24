Фудпривет от «КОМУЗАЗО»!

Многие якутяне с интересом смотрят ролики, где молодой человек один или с гостем, готовит необычные блюда, щедро приправляя из большой долей юмора и иронии. Надо полагать, именно этим он и завоевал любовь своих зрителей и подписчиков.

SakhaLife разыскал этого фуд-блогера и поговорил с ним.

— Меня зовут Альберт АЛЕКСЕЕВ, я родом из села Кэнтик Верхневилюйского района, но вырос в с. Хатыстыр Алданского района, так что у меня две родины (смеется).

Имею два высших образования — актерское и менеджмент, в данный момент работаю в сфере строительства.

Как стал блогером? У меня есть друг, который ведёт каналы «Дневник эвенка», «Булт» и «Бону» в Ютубе. Мы с ним постоянно прикалывались насчет открытия со мной какого-нибудь канала. И в один прекрасный день по приколу сняли видео, где я готовлю сладкий пирог. Выложили в Ютуб, и через короткое время оно набрало больше 1000 просмотров. После этого мы решили продолжать снимать мои готовки. Так появился канал «КОМУЗАЗО».

Название канала мы тоже придумали случайно. Во время разговора я сказал: «Кому зазо буолан баран, аны блогер буолабыт дуо?!» С якутского переводится примерно так: «Сейчас в комузазо лет стать блогером?!» Друг подхватил это слово, мы посмеялись и решили назвать канал «КОМУЗАЗО».

Поварского образования нет, я просто люблю экспериментировать с едой. И так как каждая моя готовка на канале — это новый эксперимент, каждое блюдо интересно по-своему.

Моё коронное блюдо – то, что готовится супер быстро! Называется «корейский салат» (смеется). В жизни же я готовить тоже люблю.

Что касается планов по развитию канала, то их много. Мы хотим раскрыть методом готовки и интервью, другие скрытые таланты наших званых гостей. Но раскрывать все карты полностью не буду. Следите за каналом «КОМУЗАЗО» в Инстаграме и в Ютубе @komyzazo!