Фтизиатры мобилизованы на ковидный фронт!

В условиях распространения COVID-19 все системы здравоохранения по всему миру испытывают серьезную нагрузку. 22 января в столице республики была объявлена мобилизация врачей всех специальностей – в целях поддержки первичного звена в оказании помощи на дому. На 27 января число заражений в сутки установило новый антирекорд — 1937 случаев, день за днем количество стремится к увеличению – во многом это зависит от диагностики, врачи работают сутками напролет.

«Специалисты НПЦ «Фтизиатрия» имени Е.А. Андреева в количестве более 30 человек с 22 января мобилизованы в городские поликлиники и больницы, выезжают к прикрепленному населению на вызовы по поводу симптомов новой коронавирусной инфекции – рассказывает Мария Винокурова, заместитель директора НПЦ «Фтизиатрия» по научной и организационной работе. На 27 января с учетом направленных в только открытый Центр амбулаторной неотложной помощи с острыми респираторными инфекциями (стадион Триумф) от нашего учреждения в целом мобилизованы более 100 единиц персонала –медицинские сестры, лаборанты, врачи фтизиатры и узкие специалисты. Также в едином колл- центре по коронавирусу «122» работают 4 специалиста, в том числе инженер информационных технологий для технического сопровождения связи с населением. Нашему коллективу не привыкать работать в таких условиях, каждый из нас ежедневно имеет дело с не менее опасной инфекцией – с туберкулезом. Когда пандемия только началась, врачи и медицинские сестры противотуберкулезных диспансерных отделений также самостоятельно доставляли лекарства своим пациентам, для лечения и профилактики туберкулеза на дому. Безусловно, вызовов было в разы меньше, в настоящее время, увы, коронавирус бьет все рекорды. Желаю всем медицинским работникам крепкого здоровья и сил в общей борьбе» — отметила Мария Константиновна.

В среднем, на одного врача приходится до 100 вызовов за смену. Одни работают днем, другие – в ночную смену.

«Завершив смену, возвращаешься в больницу, чтобы дописать отчетную документацию – рассказывает врач – фтизиатр Светлана Семенова – Я сейчас работаю в Медицинском центре города Якутска. Из ста вызовов, приходящихся на одного врача, успеваешь отработать около 50. Большинство пациентов переносят коронавирус легко, как ОРВИ. На вызовах встречаются и те, кто ожидал врача по 2-3 дня, тем не менее, люди не ругаются, грубости на вызовах я не встречала»

«Больные – все разные люди. Есть беременные, есть пожилые, молодые, невакцинированные с медотводом – рассказывает врач- фтизиатр Аксиния Алексеева – иногда поступает больше ста вызовов. Переносят большинство легко, в мои смены госпитализаций не было».

«Я работала в Якутской городской больнице №2, на Кузьмина 30/2, туда приходят люди с легкими, невыраженными симптомами, те, кто в состоянии подойти самостоятельно – говорит Саргылана Федотова, медсестра городского противотуберкулезного диспансера — На месте выполняется анализ ИХА и ПЦР, после — приём врача. Прикрепленное население больница полностью обеспечивает препаратами — противовирусные, «эликвис», «парацетамол», «ареплевир», пациенты очень довольны»

Сдержать, а после – победить коронавирус, снизить риск перегрузки медицинского персонала и больниц — в силах помочь только своевременная вакцинация от COVID -19. В далекие времена, до ХХ века, туберкулез уносил жизни тысячи людей, убивал целые поселения. Так продолжалось до изобретения вакцины против туберкулеза – БЦЖ. До определенного времени инфекции являлись главной причиной высокой смертности и малой продолжительности жизни человека, поражая огромное количество людей и обширные территории земного шара – и снова выходом из эпидемий различных инфекций стала именно массовая вакцинация населения.

Научно-практический центр «Фтизиатрия» искренне рекомендует всем соблюдать меры предосторожности – дистанционирование, гигиену, ношение масок и перчаток, иметь при себе антисептик, и своевременно проходить вакцинацию и ревакцинацию от новой коронавирусной инфекции.