05.05.2022
18:28
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Общество

ФССП России продолжает флешмоб в поддержку военнослужащих

Федеральная служба судебных приставов запустила новый флешмоб #МЫ_С_ВАМИ_СПАСИБО!

В рамках флешмоба сотрудники органов принудительного исполнения Российской Федерации выражают поддержку и благодарность военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации и сотрудникам правоохранительных органов, выполняющих свой служебный долг в рамках специальной операции.

Источник: Пресс-служба УФССП по РС(Я)
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