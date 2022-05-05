ФССП России продолжает флешмоб в поддержку военнослужащих

В рамках флешмоба сотрудники органов принудительного исполнения Российской Федерации выражают поддержку и благодарность военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации и сотрудникам правоохранительных органов, выполняющих свой служебный долг в рамках специальной операции.

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