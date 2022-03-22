ФССП России предупреждает о мошенниках

Федеральная служба судебных приставов предупреждает граждан об участившихся попытках обмана со стороны мошенников, которые выдают себя за судебных приставов. В своей преступной деятельности они используют поддельные уведомления и электронную рассылку фишинговых писем.

Злоумышленники присылают на электронную почту граждан письма о наличии задолженности, которую необходимо срочно оплатить. Также в фальшивых уведомлениях указываются меры принудительного характера в виде ареста банковских счетов и имущества, в случае неуплаты долга.

Мошенники могут направить ссылку для погашения задолженности, где предлагается ввести данные банковских карт граждан. Также в подобных сообщениях содержится просьба перейти по ссылке, чтобы узнать подробности возникновения долга.

Федеральная служба судебных приставов рекомендует проявлять бдительность при поступлении подобных электронных сообщений, не переходить по ссылкам, не загружать неизвестные файлы, не передавать мошенникам свои личные персональные данные, в том числе сведения о банковских картах и счетах, и не выполнять требования о проведении по ним каких-либо финансовых операций.

Уведомление о возбуждении исполнительного производства направляется гражданам почтой либо в личный кабинет на портале Госуслуг, в случае подачи пользователем соответствующего заявления о направлении ему юридически значимых уведомлений в электронной форме.

Получить достоверную информацию о наличии задолженности возможно с помощью «Банка данных исполнительных производств» на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов, а также с помощью портала Госуслуг и мобильного приложения «ФССП».

Оплатить имеющуюся задолженность возможно только через портал Госуслуг или сформировав квитанцию для оплаты задолженности в любой кредитной организации.