ФСБ Якутии выявила крупное мошенничество

УФСБ России по Республике Саха (Якутия) в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий совместно с прокуратурой г. Якутска и при содействии Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия) выявлено хищение денежных средств, выделенных на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома в г. Якутске.

Установлено, что руководитель подрядной организации, выполнявшей ремонтные работы, из корыстных побуждений путем обмана, с использованием служебного положения, похищены денежные средства в сумме более 980 тысяч рублей.

На основании задокументированных фактов следственными органами МВД по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК России (Мошенничество, совершенное в крупном размере).