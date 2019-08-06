ФСБ Якутии изъяло золото у уроженца Ингушетии на 15 млн. руб.

Сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) изъято природное золото стоимостью около 15 млн рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на федеральной автомобильной дороге «Лена» в автомашине марки «Toyota» под управлением выходца из Республики Ингушетия, 1972 года рождения, обнаружено и изъято два свертка с содержанием металлического вещества желтого цвета.

По результатам исследования установлено, что изъятое вещество является драгоценным металлом – шлиховым россыпным золотом стоимостью около 15 млн рублей.

Следственным подразделением УФСБ России по Республике Саха (Якутия) в отношении задержанного лица возбуждено уголовное дело за незаконное хранение драгоценных металлов. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного деяния.