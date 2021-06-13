ФСБ возбудило дело в отношении двух жителей Якутии

Следственным подразделением УФСБ России по Республике Саха (Якутия) возбуждены уголовные дела в отношении двух жителей Намского района за хищение ими бюджетных средств (ч. 3, ч. 4 ст. 159.2 УК России).

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что указанные лица в целях незаконного получения социальных выплат, предусмотренных федеральным и республиканским программами «Устойчивое развитие сельских территорий», оформили поддельные документы о трудоустройстве и доходах. В последующем фиктивные справки были представлены в Министерство сельского хозяйства

и продовольственной политики Якутии. В результате данные граждане на основании ложных сведений признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, из бюджета выделено более 2,1 млн рублей на приобретение жилья.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательств. Расследование уголовных дел продолжается.