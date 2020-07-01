ФСБ уличила чиновника в многомиллионной краже

В ходе оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Республике Саха (Якутия) установлено, что бывший руководитель контрольно-счетного органа МО «Оймяконский район» в течение пяти лет из корыстных побуждений, используя свои служебные полномочия, выраженные в организации незаконного получения бюджетных денежных средств, предусмотренных на оплату труда работников администрации МО «Оймяконский район», совершил хищение денежных средств на общую сумму более 4,1 млн. рублей.

В этот же период времени указанное должностное лицо, также из корыстных побуждений, используя свои служебные полномочия, не имея на это установленных законом оснований, арендовало квартиру за счёт бюджетных средств администрации МО «Оймяконский район», тем самым причинило бюджету МО «Оймяконский район» ущерб на сумму более 1,2 млн. рублей.

По данным фактам отделением МВД России по Оймяконскому району возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 (Злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ.