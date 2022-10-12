ФСБ пресекла готовившиеся Украиной теракты в Москве

Пресечены теракты с ПЗРК «Игла», готовившиеся Украиной в Московском регионе, задержан агент СБУ — гражданин Украины 1972 года рождения, сообщает ФСБ. Что именно предполагалось взорвать «Иглой», пока не раскрывается, пишет РИА Новости.

По оперативным данным, мужчина в оборудованном в автомобиле тайнике перевез в Россию из Киева транзитом через Эстонию комплекс «Игла» для подготовки терактов и подобрал место их хранения. Он раскаялся. Изъяты две «Иглы».

ФСБ пресекла подготовку украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске, сообщили в ЦОС.

Задержан гражданин Украины, который по заданию СБУ прибыл из Киева транзитом через Эстонию, изъято изготовленное им на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты взрывное устройство массой около 3 кг в тротиловом эквиваленте.

Появилось видео задержания 50-ти летнего гражданина Украины, подозреваемого в доставке в Россию ПЗРК «Игла»

ФСБ считает, что подготовка теракта велась по заданию СБУ, подозреваемый перевез переносные зенитные ракетные комплексы в тайнике автомобиля транзитом через территорию Эстонии.