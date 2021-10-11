ФСБ объявляет набор выпускников школ

УФСБ России по Республике Саха (Якутия) объявляет набор выпускников школ и средних профессиональных учебных заведений для поступления в образовательные организации ФСБ России в городах Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Калининграде, Хабаровске, Анапе

и др.

Набор осуществляется:

— по программе высшего профессионального образования по специальностям «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Следователь», «Информационная безопасность автоматизированных систем», «Компьютерная безопасность», «Пограничная деятельность», «Лечебное дело», на факультет иностранных языков (срок обучения 5 лет, присваивается воинское звание «лейтенант», выдается диплом государственного образца

о высшем профессиональном образовании);

— по программе среднего профессионального образования по специальности «Пограничная деятельность» (срок обучения 1 год 10 месяцев, присваивается воинское звание «прапорщик», выдается диплом государственного образца

о среднем профессиональном образовании).

Учитываются результаты ЕГЭ, полученные в 2018-2022 гг.

В образовательные организации ФСБ России для обучения принимаются:

— граждане Российской Федерации мужского пола, не проходившие военную службу, в возрасте от 16 до 22 лет с категорией годности к военной службе «А»;

— граждане Российской Федерации мужского пола, прошедшие военную службу, и военнослужащие, проходящие военную службу по призыву или по контракту, — до достижения ими возраста 24 лет с категорией годности

к военной службе «А».

Также в Академию ФСБ России (г. Москва) на факультет иностранных языков могут быть зачислены граждане Российской Федерации женского пола в возрасте от 16 до 22 лет.

Во время обучения слушатели состоят на полном государственном обеспечении. Время обучения в образовательных организациях засчитывается в срок военной службы.