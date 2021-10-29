ФСБ изъяло у якутянки россыпное золото на 32 млн. руб.

Следственным подразделением УФСБ России по Республике Саха (Якутия) расследовано уголовное дело в отношении уроженки Свердловской области, обвиняемой в незаконном хранении драгоценного металла в крупном размере (ч. 4 ст. 191 УК России).

Так, сотрудниками УФСБ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена жительница г. Нерюнгри, 1960 года рождения, у которой изъято россыпное золото общим весом более 6,6 кг. Женщина планировала сбыть природное сырье в другом регионе. В этих целях привезла его на привокзальную площадь железнодорожного вокзала «Нерюнгри – Пассажирская».

По котировке Центрального банка РФ стоимость изъятого драгметалла составила около 32 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Нерюнгринский городской суд Республики Саха (Якутия) для рассмотрения по существу.