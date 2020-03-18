Французский профессор Себастьен Гадаль: Как предотвратить заражение коронавирусом

Приглашенный профессор СВФУ из Франции Себастьен Гадаль поделился с сотрудниками Института естественных наук, с информацией, от исследователей сотрудничающих с рабочей группой, по борьбе с эпидемией коронавируса. Профессор дал несколько простых советов по предотвращению заражения.

Как сообщил профессор университета Экс-Марсель Себастьен Гадаль, новая коронавирусная инфекция (COVID-19) проявляется насморком или мокрым кашлем.

Сухой кашель — это самый легкий путь распознать вирус. Вирус умирает при воздействии температуры 26-27С, поэтому в течение дня следует употреблять горячие напитки, такие как чай, травяной чай или суп. Горячие жидкости нейтрализуют вирус.

Вначале вирус оседает в горле, вызывая воспаление и ощущение сухости: этот симптом может длиться 3-4 дня. Затем вирус проникает в дыхательные пути, вниз по трахее и в легкие, вызывая их воспаление. Эта стадия длится около 5-6 дней. Возникает пневмония, сопровождающаяся высокой температурой и затрудненным дыханием, но без классической дрожи. Если вы чувствуете, что задыхаетесь необходимо немедленно связаться с врачами.

Размер вируса достаточно большой (диаметр около 400-500 нанометров), практически любой вид маски может защитить от него. В обычной жизни специальные маски не нужны, достаточно простых. Тем не менее, ситуация для врачей и медицинских работников иная. Они подвержены высоким вирусным нагрузкам и вынуждены использовать специальную защиту.

Вирус, находясь на металлических поверхностях активен около 12 часов. Поэтому, коснувшись поверхностей, таких как дверные ручки, бытовая техника и других предметов, нужно тщательно помыть руки и продезинфицируйте их. Вирус может жить в одежде и тканях около 6-12 часов. Обычные моющие средства могут его нейтрализовать.

По сообщению профессора, для предотвращения заражения коронавирусной инфекцией рекомендуется придерживаться нескольких простых правил таких как мытье рук, ношение защитных масок, полоскание горла дезинфицирующим раствором.

Так как передача вируса происходит в результате прямого контакта, нужно часто мыть руки. Вирус выживает на руках в течение примерно десяти минут, в это время может произойти множество вещей, таких как протирание глаз или чесание носа, что позволяет вирусу проникнуть в горло.

Необходимо полоскать горло дезинфицирующим раствором. Он устраняет или сводит к минимуму количество вируса, который может попасть в горло. Таким образом уменьшается риск попадания вирусной инфекции в дыхательные пути и далее в легкие.

Коронавирус может не проявлять признаков инфекции в течение долгого времени, в инкубационный период трудно определить, инфицирован человек или нет. Когда у человека жар или кашель, вероятно у него уже наблюдается 50 процентный фиброз легких. Поэтому эксперты предлагают простую проверку, которую каждый может сделать самостоятельно по утрам.

Необходимо сделать глубокий вдох, задержать дыхание на более чем 10 секунд. Если вы можете сделать это без кашля, ощущения стеснения и так далее, то в легких нет фиброза, что, по сути, указывает и на отсутствие инфекции.

Также еще один совет — нужно, чтобы ваше горло оставалось влажным, насколько это возможно. Стоит пить несколько глотков воды, по крайней мере, каждые 15-20 минут. Если вирус проникнет в ротовую полость, вода или другие жидкости перенесут его по пищеводу в желудок. Попав в желудок, желудочная кислота уничтожит вирус.