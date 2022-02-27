Фракция ЛДПР Ил Тумэна о военной операции на Украине

Фракция ЛДПР поддерживает решение президента РФ провести военную операцию в интересах защиты русского народа и рубежей России. Об этом сообщил член фракции в Ил Тумэне Евгений РЯБЧЕНКО.

«Наш лидер Владимир ЖИРИНОВСКИЙ уже много раз призывал действовать во внешней политике решительно. Все мы прекрасно видим, как на протяжении более 8 лет украинские власти бомбили наших граждан на Донбассе. Времени, чтобы все решить путем переговоров было более чем достаточно. Россия много лет терпела продвижение НАТО на Восток Европы, хотя это создавало для нас все новые и новые угрозы. Данное решение не далось просто, но мы вынуждены защищать свои границы. Мы гордимся нашей Российской армией за проявляемый сегодня профессионализм по обеспечению безопасности России и защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов», — сказал парламентарий.

Также своим мнением поделился член фракции «ЛДПР» в якутском парламенте, народный депутат республики Валентин СЕМЕРКОВ.

«Любой здравомыслящий гражданин против войны и насилия. Президент России принял вынужденное, правильное решение, о проведении специальной военной операции. Считаю, что мирные жители ДНР и ЛНР не должны подвергаться насилию и страдать. А можно ли было избежать военных действий? Этот вопрос не к России, а к тем, кто сделал украинский народ заложником политических интриг», — сказал он.