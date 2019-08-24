25.08.2019
00:27
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Народный календарь
Фотя поветенный — народные приметы 25 августа
25 августа 2019 года православные христиане отмечают день памяти мучеником Аникита и Фотия.
Высокопоставленный чиновник Аникита был сенатором, а Фотий — его племянником. Они пострадали в Никомидии за отказ совершить жертвоприношение римским богам.
В народном календаре этот день известен как Фотя-поветенный. Было принято в этот день прибираться на поветях, где хранились лошадиные упряжи, сохи и бороны.
Народные приметы 25 августа:
- Ранний иней в это время предвещает хороший урожай озимых на следующий год.
- Если в этот день дождливо — «бабье лето» будет коротко, тёплая и ясная погода — будет много белых грибов[7].
- Фотя-Поветенный хозяину покоя не даёт — на поветь зовёт.
- Поспевает черёмуха.
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