Фотозарисовки с премьерной постановки «Ойуур» в Саха театре

Красочный спектакль с интересным решением, впору «потягаться» со вторым романом Виктора Пелевина 1993 года «Жизнь насекомых». Ничего почти не изменяя с записи Википедии по названному роману Пелевина, за неимением времени, перескажем новый спектакль Саха театра по классике А.Н. Островского «Лес».

Аллегория на человеческую жизнь, достигнутая путём её сопоставления с жизнью насекомых (очевидны параллели с пьесой братьев Чапек: Карела Чапека и Йозефа Чапека «Из жизни насекомых»). Выбранные автором персонажи являются типичными представителями народившегося капиталистического общества конца XIX и начала XXI века в России. Однако, этот факт сам по себе роли не играет, поскольку типажи весьма универсальны и адекватны для любого времени. В содержании спектакля есть много отсылок к учению Карлоса Кастанеды, теории современного пикапа, Марка Аврелия, ведизма, буддизма, якутских музыкальных хитов прошлого, сказок, медиаконтента современной поп-культуры, ну и конечно незабываемых решений других потаповских постановок.

В спектакле существуют параллельно два мира: человеческий и мир насекомых. Соответственно, каждый из героев выступает то в одной, то в другой своей ипостаси, а временами — в обеих разом.

Действие романа разворачиваются в придуманном режиссёром мире полулюдей, полунасекомых. «География» спектакля-романа вращается вокруг «древа познания» с единственным плодом, все же сорванным в конце спектакля. Сценография ограничена цветовизуальным минимализмом ультра яркой синей ауры окружностей и зеленых линий, обыгранных их трансформацией, движением и свечением.

Напомним, спектакль поставлен по гранту Союза театральных деятелей при поддержке Министерства культуры РФ, посвященный 200-летию русского драматурга Александра Островского и 110-летию Дмитрия Ходулова. Юбилей Александра Николаевича Островского будет отмечаться в 2023 году по всей России. Будет поставлено множество его работ, в том числе порядка четырех спектаклей «Лес» разными театрами, одним из которых и является примечательная работа труппы Саха театра с режиссером Сергеем Станиславовичем Потаповым. Думаем, что новая работа театра при ее оттачивании и возможно некоторой адаптации под неякутского зрителя, может стать реальной заявкой на фестивальное прочтение русской театральной классики.

Труппа и режиссерская работа Саха театра сегодня находится на очень высоком уровне, который нужно транслировать другим культурам и регионам. Поистине этнокультурный ренессанс в нашей республике радует своего зрителя как в экранных, так и сценических искусствах.

Приятного просмотра!

Алексей Пудов, фото автора