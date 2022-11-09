Фотозагадка: что будет в башне Якутского острога?

В якутских мессенджерах наперебой обсуждают, что будет размещаться в деревянной копии башни Якутского острога на ул.Аммосова. Туда провели газ и канализацию. Новый ресторан собираются делать? Сообщают, что какой-то депутат вложился в реконструкцию пустующего острога.

Фото: Телеграм Источник: Телеграм

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