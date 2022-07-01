01.07.2022
19:04
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Спорт

Фотосессия: чемпион Игр Дыгына во всей красе!

Перед вами новый чемпион Игр Дыгына! Сильный и яркий Алексей Уваровский в объективе Иннокентия Хатылаева. Фото: hatylaev.

Фото: Иннокентий Хатылаев
Источник: тгк Yakutsk News

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