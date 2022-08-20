Фоторепортаж: якутский бурундук провожает лето

Вот и заканчивается короткое якутское лето. В своих фоторепортажах я вкратце постарался отразить жизнь якутского бурундука. За это время были интересные моменты. Со временем зверёк уже не боялся меня как прежде, и стал подпускать всё ближе, чтобы получить заветный фундук.

В один из дней, когда он меня увидел, то стал бросаться под ноги. Я с удивлением отступил, но он продолжал ко мне приближаться. Оказалось, что он потерял заветную шишку и возвращался чтобы её забрать. Мне было приятно, что бурундук стал мне доверять, но всё равно немного побаивался. Чтобы заполучить фундук, он убегал в нору и оттуда наблюдал за моими действиями. Фундуков и семечек я не жалел и всегда их клал при входе в нору.

Однажды бурундук не дождался пока я отойду на расстояние и выбегая из норы проскользнул у меня под ладонью на ходу хватая фундук. При фотосъёмке он бегал вокруг меня, буквально наступая мне на ноги. Когда я приходил покормить бурундуков они, словно сговорившись, выбегали из своих нор и издавали звуки, чтобы я обратил на них внимание.

Книга «История счастья» proza.ru/2017/01/29/573