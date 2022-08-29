Фоторепортаж: Велосипедисты Якутии состязались в гонке кросс-кантри

В эти выходные в местности Чочур-Мыран в Якутске состоялись первые открытые республиканские соревнования по велоспорту в дисциплине кросс-кантри. Мероприятие организовано при поддержке Министерства спорта и физической культуры РС(Я) и Федерации велосипедного движения РС(Я).

Всего приняли участие 34 спортсмена. По трем следующим категориям: “Мужчины” (18-39 лет), дистанция 25 км, было подано 15 заявок на участие, “Ветераны”, старше 40 лет, дистанция 18,6 км — 10 заявок и “женщины”, от 18 лет – дистанция 18,6 км, было подано 9 заявок на участие.

Победителями среди женщин стали Анна Кычкина с результатом 1:10:27 — 1-е место; 2-е место — Кристина Спиридонова (01:16:05) и 3-е место заняла Надежда Федотова (01:21:48).

Среди ветеранов 1-е место занял Валерий Кривошапкин (00:54:33), 2-е место у Григория Соловьева (00:54:50) и 3-е место завоевал Андрей Саввин (00:55:25).

Среди мужчин победителем назван Егор Васильев с результатом 01:10:43, 2-е место — Игорь Петров (01:10:51), 3-е место занял Максим Портнягин с результатом 01:14:33.

Поздравляем всех победителей и желаем успехов всем участникам.