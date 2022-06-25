25.06.2022
08:27
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Спорт

Фоторепортаж: Страсти ЧМ по мас-рестлингу — кто до потери пульса, кто до потери кроссовок…

Да, не перевелись еще на нашей земле богатыры… Никто не мог устоять перед титулованным российский мас-рестлером, неоднократным чемпион мира и Европы Виктором  Колибабчуком. Никто не выдержал его давления и не смог дать отпор! Сегодня финал абсолютки. То ли еще будет…

Фото: Надежды Коротовой
Источник: Специально для сетевого издания SAKHALIFE.RU

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