Фоторепортаж: Страсти ЧМ по мас-рестлингу — кто до потери пульса, кто до потери кроссовок…

Да, не перевелись еще на нашей земле богатыры… Никто не мог устоять перед титулованным российский мас-рестлером, неоднократным чемпион мира и Европы Виктором Колибабчуком. Никто не выдержал его давления и не смог дать отпор! Сегодня финал абсолютки. То ли еще будет…