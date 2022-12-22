22.12.2022
23:09
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Якутия

Фоторепортаж: Славный путь яркого Максима

Сегодня состоялось массовое театрализованное представление, посвященное 390-летию вхождения Якутии в состав Российского государства, 100-летию образования ЯАССР и 125-летию со дня рождения Максима Кировича Аммосова «Дорогой яркого Максима»

125 лет назад именно в этот день с наступлением суровых зимних холодов родился мальчик с сильным и непоколебимым характером, который стал путеводной звездой всего якутского народа.

Имя выдающегося государственного общественного деятеля – яркого Максима – нынешнее поколение хранит в своей памяти. Помнит о нем и Якутия, и Казахстан и Кыргызстан. Дорогой, заложенной выдающимся представителем народа саха, Якутия идет к возрождению, к взлету новых захватывающих дел и высоких побед!

С приветственным словом выступил внук М.К. Аммосова — Максим Владимирович Аммосов
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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