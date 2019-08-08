На третьей технологической линии Амурского ГПЗ, который строится в рамках Восточной газовой программы ПАО «Газпром», установлен деметанизатор

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Колонна выделения метана (деметанизатор) — самое крупногабаритное оборудование третьей линии Амурского ГПЗ. Предназначено для выделения метановой фракции из многокомпонентного газа с Чаяндинского и Ковыктинского месторождений.

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Восточная газовая программа направлена на создание в Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения для обеспечения газификации регионов Востока страны и поставок «голубого топлива» в Китай и другие страны АТР.

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Источник: http://redtagil.tilda.ws/demetanizator
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