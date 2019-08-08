Колонна выделения метана (деметанизатор) — самое крупногабаритное оборудование третьей линии Амурского ГПЗ. Предназначено для выделения метановой фракции из многокомпонентного газа с Чаяндинского и Ковыктинского месторождений.

Восточная газовая программа направлена на создание в Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения для обеспечения газификации регионов Востока страны и поставок «голубого топлива» в Китай и другие страны АТР.