Фоторепортаж: подход в Жатайский затон углубляют круглосуточно

Такого мелководья старожилы Жатая не помнят – самое узкое место проходного канала в ширину составляло 10 метров, глубина 40 см. В связи с мелководьем на Лене и срывом работ по завозу авиатоплива на Якутскую нефтебазу, Глава РС(Я) А.С.Николаев объявил ЧС. 9 сентября генеральный директор ПАО «ЛОРП» С.А.Ларионов дал распоряжение инженерным службам заключить договор на дноуглубительные работы в подходном канале ЖБТЭФ с Администрацией Ленского бассейна. 9 сентября землесос «Вилюй» начал движение к подходному каналу, а на левом берегу были установлены «мертвяки» силами Жатайской БТЭФ и АО «Сахаэнерго». 10 сентября подходной канал был закрыт для судов и началась работа. На правый берег канала прибыла техника автотранспортного цеха ЖБТЭФ – экскаватор, погрузчик, бульдозер и бензовоз, доставляющий топливо для обеспечения бесперебойной работы землесоса.

Работы ведутся круглосуточно. По словам командира землесоса «Вилюй» приписки ЯРВПиС ФБУ «АЛБ» Сергея Лукка, в экипаже трудятся 16 человек, и путейцы прибыли в Жатай из Сангар, где на 1353 км р.Лена разрабатывали Белогорский перекат. С.В.Лукка трудится на путейском флоте четверть века, 19 из которых в должности командира.

— Мы с десятого числа прошли порядка одного километра подходного канала и за данное время объём вынутого грунта составил порядка 30 тысяч кубов, — рассказывает С.В.Лукка. – Работаем вместе с жатайцами дружно и в круглосуточном режиме, так как нам предстоит провести дноуглубительные работы ещё на 1200 метров подходного канала, — отметил Сергей Вячеславович.

По словам главного инженера ПАО «ЛОРП» Виктора Шадрина, землесосом уже пройдена половина пути: «Половина работ произведена. У землесоса длина пульпопровода составляет 200 м, а расстояние до реки –свыше километра. Поэтому по ходу работы землесоса береговая техника делает обваловку из грунта и параллельно копает траншею до реки, для того чтобы вода уходила, а оставшийся грунт, по мере накопления, разгребается. Землесос проходит вперед и начинается новый цикл работы. Главное – мы должны обеспечить гарантированную глубину подходного канала в 250 см. Нам необходимо обеспечить завоз авиационного топлива на Якутскую нефтебазу и постановку судов в затон на зимний отстой, а это более ста единиц флота, «Сибирские», танкера у которых большая осадка, — дал разъяснение главный инженер пароходства Шадрин.