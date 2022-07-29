Фоторепортаж: Открытие Игр “Дети Азии” во Владивостоке

Торжественная церемония Игр состоялась в четверг, 28 июля, в концертно-спортивном комплексе «Фетисов-арена». Это огромный крытый каток – домашняя арена клуба КХЛ «Адмирал», вмещающий, как нам сказали, около 7500 зрителей. Он был открыт в 2013 году и назван в честь Вячеслава Фетисова, знаменитого хоккеиста и тренера, депутата Государственной Думы РФ.

Комплекс включает в себя две ледовые площадки: основную и тренировочную. Здесь пройдут соревнования по четырем видам спорта: спортивная борьба, самбо, борьба кураш, хапсагай, а также церемонии открытия и закрытия Игр.

Церемонию открытия, наверное, смотрели по телевизору многие любители спорта, поэтому особо расписывать ее не буду.

Пресс-центр нас обеспечил транспортом, фотографам и видеооператорам выдали жилеты “Пресса”. Но они особо не понадобились, потому что никто не ограничивал нас в работе. Секьюрити на арене не было. Я познакомился со старейшим фотографом Владивостока Георгием Хрущевым, который взял меня под свое крыло и мы расположились непосредственно у самой сцены, где происходили основные события действа. Кстати, встретил и своего доброго знакомого Владимира Болдырева, известного спортивного фотографа и деятеля Приморья, с которым познакомился во время автопробега с Огнем Игр в 2008 г.

После концертных номеров выступили официальные лица – помощник президента России Игорь Левитин, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, министр спорта России Олег Матыцин, президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков, глава г. Владивостока Константин Шестаков, которые высказали много лестных слов об Играх “Дети Азии”, их роли в спортивном движении России и Азиатско-Тихоокеанского региона, выпускниках Игр, продолживших свою спортивную карьеру до олимпйских высот. К сожалению, мало что было сказано об основоположниках Игр – нашей республике. Об истоках Игр упомянул в своем выступлении президент Международного комитета МСИ “Дети Азии” Владимир Максимов. В вип-ложе присутствовал председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Алексей Еремеев, но слова ему не предоставили.

Игорь Левитин зачитал обращение президента России Владимира Путина, где была отмечена большая популярность Игр и их роль в создании новых площадок для развития энергичных и талантливых ребят – приверженцев физической культуры, активного и здорового образа жизни.

В выносе и торжественном подъеме флага России участвовали герои спорта минувших дней, в их числе был и наш олимпийский чемпион Павел Пинигин, и недавний гость республики, олимпионик Давид Мусульбес. Также был поднят и флаг Игр, который вынесли победители “Детей Азии” разных лет, среди которых мы с удовлетворением увидели призера Олимпиады, экс-министра спорта Георгия Балакшина и бронзового призера мира, участника двух Олимпиад, министра по физкультуре и спорту Леонида Спиридонова.

Клятву спортсмена соблюдать честную игру и стремиться к достижениям во имя своей команды произнес бадминтонист из Владивостока Валерий Гончар, а клятву судей беспристрастно следовать только правилам Игр дала главный судья Игр Татьяна Горбунова.

С борта международной космической станции пожелали успехов юным спортсменам российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Cергей Корсаков. В это время станция как раз пролетала над Владивостоком и с орбиты наши соотечественники видели его огни. Космонавты пожелали детям энергии, которая заряжает на победу и, в первую очередь, на победу над самим собой.

Кульминационным моментом церемонии открытия стало традиционное зажжение Огня. Факел на сцену внесла олимпийская чемпионка и победительница Международных спортивных игр «Дети Азии», воспитанница приморской школы спортивной гимнастики Лилия Ахаимова. От этого факела, прошедшего Эстафету Огня Игр с Ленских столбов в Якутии и по всему Приморскому краю, был зажжен Огонь в символической чаше.

В музыкально-танцевальной композиции приняли участие юные артисты из Якутии, исполнившие вместе с местными певцами гимн Игр “Дети Азии” и классический якутский танец на центральном подиуме.