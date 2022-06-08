Фоторепортаж: один из жарких дней якутского бурундука

Наконец — то после долгой зимы в Якутии наступила настоящая жара, которую все долго ждали. Солнцу радуются все, особенно детвора, птицы, зверюшки, и в том числе бурундуки. Один из жарких дней этого необычного и удивительного зверька мы запечатлели на своих кадрах.