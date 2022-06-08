08.06.2022
13:07
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Природа

Фоторепортаж: один из жарких дней якутского бурундука

Наконец — то после долгой зимы в Якутии наступила настоящая жара, которую все долго ждали. Солнцу радуются все, особенно детвора, птицы, зверюшки, и в том числе бурундуки. Один из жарких дней этого необычного и удивительного зверька мы запечатлели на своих кадрах.

Фото: автора
Источник: Анатолий Перкин: фотограф, писатель, журналист

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