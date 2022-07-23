23.07.2022
11:09
128
Природа
Фоторепортаж: один из жарких дней якутского бурундука (разгар лета)
После публикации на сайте Sakhalife фоторепортажа о бурундуке, его фотографии были трижды отмечены как оригинальные на известном и крупнейшем в России фото- сайте Photosight.ru. Анатолий Перкин, фотограф, писатель, журналист, автор книги «История счастья» продолжает фоторепортаж о жизни якутского бурундука.
Фото: автора
Источник: Анатолий Перкин, фотограф, писатель, журналист, автор книги "История счастья"
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