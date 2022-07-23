Фоторепортаж: один из жарких дней якутского бурундука (разгар лета)

Фото: автора Источник: Анатолий Перкин, фотограф, писатель, журналист, автор книги "История счастья"

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх