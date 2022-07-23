23.07.2022
11:09
128

Природа

Фоторепортаж: один из жарких дней якутского бурундука (разгар лета)

После публикации на сайте Sakhalife фоторепортажа о бурундуке, его фотографии были трижды отмечены как оригинальные на известном и крупнейшем в России фото- сайте Photosight.ru. Анатолий Перкин, фотограф, писатель, журналист, автор книги «История счастья» продолжает фоторепортаж о жизни якутского бурундука.

Фоторепортаж: один из жарких дней якутского бурундука (продолжение)
Фото: автора
Источник: Анатолий Перкин, фотограф, писатель, журналист, автор книги "История счастья"

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх