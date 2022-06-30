Фоторепортаж: один из жарких дней якутского бурундука (продолжение)

После публикации на сайте фоторепортажа о бурундуке, его фотографии были трижды отмечены как оригинальные на известном и крупнейшем в России фото- сайте Photosight.ru.

Поэтому я решил продолжить фоторепортаж. Снимать приходилось утром. Бурундук выходит из норки ещё до восхода солнца, чтобы найти корм до наступления сильной жары. Её он, как и дождик пережидает в норе.

Я изучил некоторые повадки бурундука. Почувствовав, что я к нему приближаюсь он свистит или издаёт отрывистое «цоканье». Потом зверёк становится на задние лапки для того, чтобы внимательно осмотреться вокруг. Если он почувствует опасность, то возвращается в нору. И тут важно терпение, надо выждать, когда он появится снова. Сначала из норы появляется голова бурундука, он внимательно осматривается вокруг, потом немного отбегает и возвращается снова к норе. Надо не шевелиться, хотя это сложно, муравьи пытаются залезть в самые уязвимые части тела. Стою рядом со зверьком, а он не замечает, что я его фотографирую. Если бурундук отвернётся ко мне спиной, я негромко свистну, и он с удивлением будет смотреть вокруг, пытаясь понять откуда исходит этот звук. Главное не напугать бурундука, а то он забьётся к себе в нору и неизвестно, когда вылезет. Лучше его чем-либо подкормить, что я и сделал, предложив ему в благодарность за хорошую фотосессию кусочек сыра.

Книга «История счастья» proza.ru/2017/01/29/573