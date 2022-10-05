Фоторепортаж: Его величество Учитель…

В День учителя более 500 педагогов со всей Якутии собрались в столице региона на пленарном заседании XIV съезда учителей и педагогической общественности «Открытое образование – пространство возможностей», чтобы обсудить стратегию развития системы образования до 2030 года и разработать комплексный план ее реализации. Делегаты также рассмотрят вопросы создания глобальной экосистемы непрерывного образования.

С началом работы съезда поздравил глава Якутии Айсен Николаев, который через видеообращение отметил наиболее важные темы для сферы образования в регионе — патриотическое воспитание подрастающего поколения, изучение истории родного края, оказание поддержки профобразования и обеспечение жильем учителей в сельской местности.

Предшествующий XIII съезд учителей и педагогической общественности состоялся в 2015 году. В этом году он приурочен к юбилейным датам – 100-летию Якутской АССР, 100-летию образования Народного комиссариата просвещения ЯАССР и 105-летию народного учителя СССР Михаила Алексеева.