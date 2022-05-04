04.05.2022
20:56
82

История

Фоторепортаж: чурапчинский ретро-музей

Открылся ретро-музей в клубе с. Хайахсыт Чурапчинского улуса

Фото: тгк Чурапча live
Источник: тгк Чурапча live
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