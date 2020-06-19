19.06.2020
13:57
216
Политика
Фоторепортаж: агитация по голосованию в Якутске
Приближается 1 июля: день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России.
И приметой времени стали плакаты агитирующие принять участие в данном федеральном мероприятии.
Вот как выглядит центр Якутска в эти дни:
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: SAKHALIFE.RU
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