19.06.2020
13:57
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Политика

Фоторепортаж: агитация по голосованию в Якутске

Приближается 1 июля: день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России.

И приметой времени стали плакаты агитирующие принять участие в данном федеральном мероприятии.

Вот как выглядит центр Якутска в эти дни:

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: SAKHALIFE.RU
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