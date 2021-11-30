Фотоработы студентки АГИКИ вошли в число лучших международного фестиваля «Россия многоликая»

Студентка 3 курса кафедры культурологии и социально-культурной деятельности АГИКИ Яна Татаева дипломантом первой степени международного молодежного фестиваля народного творчества «Россия многоликая-2021» в номинации «Фотография».

Студентка заявилась на участие в категории «Природа родного края» и смогла впечатлить членов жюри фестиваля природой Якутии.

«На фестиваль я предоставила пять фоторабот, на которых изображено местность Бакамда у села Усун-Кюэль родного Сунтарского района. Она довольно живописная. Возле этой местности мы проходим мимо после сенокосных мероприятий или сбора ягод. На других снимках изображена речка Угуя возле села Крестях. У нас в семье есть традиция – после купания на Вилюе посещать ее. Помимо этого речка служит для жителей многих сел источником питьевой воды», – говорит Яна Татаева.

Также студентка отправила заявку на участие в номинации «Литературное творчество». Она написала рассказ в жанре комедии, где описана ситуация, вызванная незнанием языка. Случай взят из воспоминаний самой Яны. Жюри включило рассказ в список лауреатов.

«Эта история показывает жизнь одной семьи, где каждый наделен своим характером и мнением. Случаи взяты из моей жизни. Однако имена и возрасты героев не соответствуют действительности. Во время работы над этим рассказом мне пришлось окунуться в воспоминания, чтобы найти самые интересные эпизоды», – рассказала Яна Татаева.

Напомним, «Россия многоликая» – международный молодёжный фестиваль народного творчества, созданный МГУ им. Ломоносова. Ранее студенты АГИКИ стали обладателями гран-при конкурса и призы в нескольких номинациях.