Фотопроект: Вселенная Толкина в горах Хандыги

Вселенная Толкина в горах Хандыги: фототур по мотивам «Властелина кольца» и «Хоббита» в горах Якутии. Это проект фотографа Натальи Оконешниковой и Сергея Шадрина. Съемки проходили на вершине горы высотой 1500 метров. Фото natalieokoneshnikova

Фото: natalieokoneshnikova Источник: natalieokoneshnikova

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