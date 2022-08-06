06.08.2022
18:04
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Путешествия & Отдых
Фотопроект: Вселенная Толкина в горах Хандыги
Вселенная Толкина в горах Хандыги: фототур по мотивам «Властелина кольца» и «Хоббита» в горах Якутии. Это проект фотографа Натальи Оконешниковой и Сергея Шадрина. Съемки проходили на вершине горы высотой 1500 метров. Фото natalieokoneshnikova
Фото: natalieokoneshnikova
Источник: natalieokoneshnikova
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