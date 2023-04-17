17.04.2023
22:08
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Якутск
Фотопроект: Якутск — вторая Венеция
В этом сезоне город превратился в Венецию и впору уже запускать лодочников, которые будут распевать уже не «La biondina in gondoleta», а олонхо.
Блогер Cooperykt поделился с редакцией своими фото и видеозарисовками на тему «Дворы Якутска», посвященную залитого талыми водами улицы города Якутска.
Фото: Cooperykt
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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