17.04.2023
22:08
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Якутск

Фотопроект: Якутск — вторая Венеция

В этом сезоне город превратился в Венецию и впору уже запускать лодочников, которые будут распевать уже не «La biondina in gondoleta», а олонхо.

Блогер Cooperykt поделился с редакцией своими фото и видеозарисовками на тему «Дворы Якутска», посвященную залитого талыми водами улицы города Якутска.

Фото: Cooperykt
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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