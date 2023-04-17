Фотопроект: Якутск — вторая Венеция

В этом сезоне город превратился в Венецию и впору уже запускать лодочников, которые будут распевать уже не «La biondina in gondoleta», а олонхо.

Блогер Cooperykt поделился с редакцией своими фото и видеозарисовками на тему «Дворы Якутска», посвященную залитого талыми водами улицы города Якутска.