Фотопроект «Теплая одежда Ааллах-Юньских грузоперевозчиков»

Проект “Теплая одежда Ааллах-Юньских грузоперевозчиков” представляет на своей странице в Инстаграм Сюзанна Седалищева @syuzannes

Автор проекта – Элякова Изабелла Иннокентьевна @eliakova82

На странице @syuzannes много потрясающих, самобытных, колоритных фотографий — мужчины и женщины в костюмах грузоперевозчиков, верхом на лошадях и в санях, портреты с суровыми лицами мужчин и улыбками женщин. Фотографии сопровождаются описаниями и воспоминаниями, рассуждениями самой Сюзанны.

«В начале декабря мы съездили на съёмки в Таттинский улус. Из-за пронзительно холодного ветра немного сложно было снимать. Хотя о чем я говорю, всегда сложно снимать зимой в Якутии! Респект всем моим коллегам, которые снимают в трескучие якутские морозы!», -пишет Сюзанна в личном блоге. «История Ааллах-Юньских грузоперевозчиков большая. В годы войны мужское население призывалась в армию. Грузоперевозчики остались без сильных рабочих рук.

История моей семьи непрерывно связано с этой дорогой. Моя любимая бабушка Оготоева Анастасия Никифоровна была грузоперевозчиком. В голове не могу даже представить какого это было тяжело — несколько месяцев зимой быть в пути! Женщине! Она возила груз для фронта на лошади (как мне вспомнится, бабушка говорила на быке возили груз).

Поэтому для меня этот проект очень важен. Этими снимками я чуть-чуть притронулась к истории. К истории моей Эбээ… И ещё важнее продолжать развивать этот проект. Ну об этом позже расскажу», — обещает она подписчикам, и благодарит за помощь своих единомышленников.