13.11.2022
11:19
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Культура

Фотопроект: если бы «Властелин колец: Кольца власти» сняли в Якутии⁠⁠

Представляем вашему вниманию проект фотографа Натальи Оконешниковой посвященный вселенной Толкиена «Властелин колец». Красота фотографий просто завораживает.

Зрители комментируют (орфография сохранена):

«Надо сказать, что эльфы-азиаты выглядят гораздо логичнее негро-эльфов»

«Обалденно! Эльфийки эльфийские, хоббиты хоббитские, Арагорн ваще красавчик»

«Тот странный момент когда якутская постановка Властелина колец выглядит в разы круче многомиллионного Амазоновского»

«С удовольствием уехал из своего загруженного, пыльного города куда-нибудь в Якутию. Очень красиво у вас там. Якуты мое вам почтение»

Источник: pikabu.ru

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Властелин колец в Якутии 😍

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