11.06.2022
17:46
196

Якутия

Фотоприкол: зачем поехать на Томпонские горы?

Просто взять и уехать в Томпонские горы, чтобы выспаться. Фото: platonoph на тгк Yakutsk News

Фото: тгк Yakutsk News
Источник: тгк Yakutsk News

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