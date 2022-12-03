03.12.2022
13:59
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Желток

Фотоприкол: Ловкие и быстрые электрики РЭС Горного улуса 👍💪👏

Работники РЭС Горного улуса очень оперативные, не ждут кран, а проявляют ловкость акробатов и смекалку, сообщает тгк улусной газеты @silatrudagorny.
P.S. Конечно, если приглядеться, то станет понятно, что электрикам в акробатическом этюде помогли «кошки», да и чувство юмора не подкачало)))

Фото: Whatsapp
Источник: тгк @silatrudagorny

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