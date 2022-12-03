Фотоприкол: Ловкие и быстрые электрики РЭС Горного улуса 👍💪👏

Работники РЭС Горного улуса очень оперативные, не ждут кран, а проявляют ловкость акробатов и смекалку, сообщает тгк улусной газеты @silatrudagorny.

P.S. Конечно, если приглядеться, то станет понятно, что электрикам в акробатическом этюде помогли «кошки», да и чувство юмора не подкачало)))

Фото: Whatsapp Источник: тгк @silatrudagorny

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх