02.07.2022
11:38
206

Желток

Фотоприкол: когда и корове жарко…

Спасаясь от жары, животное залезло в бассейн во дворе. 🤣🤣🤣

Фото: Whatsapp
Источник: Whatsapp

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх