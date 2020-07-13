Фотоправда от молодежи столицы о популизме мэра Якутска

Популизм нынешнего мэра Якутска, так активно культивируемый на страницах соцсетей, не устраивает молодежь. Красивыми словами не убрать разруху и не поднять город. Молодежь умеет реально оценивать ситуацию:

«Кто говорит, что нынешняя молодежь – это потерянное поколение, сильно заблуждаются.

Мы видим каждый день в своем городе разруху, убитые дороги, покосившиеся дома, горы свалок, грустные детские площадки, пустые обещания о лучшем будущем…

И это нас не устраивает.

Последнюю пару лет мы слышим много красивых слов, читаем популистские посты в Instagram о предстоящих работах, видим сообщения от жителей других регионов, о том, как нам повезло с администрацией города.

Но сегодня мы хотим обратить внимание на реальные проблемы города.

Ведь город нуждается не в «чуде», Якутску нужно ежедневное разрешение проблем».