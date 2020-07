Фотоправда от молодежи столицы о популизме мэра Якутска

View this post on Instagram

«Нет у нас чуда» Кто говорит, что нынешняя молодежь – это потерянное поколение, сильно заблуждаются. Мы видим каждый день в своем городе разруху, убитые дороги, покосившиеся дома, горы свалок, грустные детские площадки, пустые обещания о лучшем будущем… И это нас не устраивает. Последнюю пару лет мы слышим много красивых слов, читаем популистские посты в Instagram о предстоящих работах, видим сообщения от жителей других регионов, о том, как нам повезло с администрацией города. Но сегодня мы хотим обратить внимание на реальные проблемы города. Ведь город нуждается не в «чуде», Якутску нужно ежедневное разрешение проблем.