Фотолюбитель из Якутска стал победителем российского конкурса

Три месяца шагал по стране конкурс, объявленный МОО КМНСОЮЗ, взявший старт в День коренных народов мира. В адрес оргкомитета поступило более 200 работ, представивших быт, культуру и традиции практически всех регионов России, где проживают коренные малочисленные народы. Жюри возглавил Александр Химушин – этнофотограф, путешественник, сотрудничающий с ЮНЕСКО, партнер Комиссии по правам человека ООН, победитель международных выставок.

Анна Дегтева, исполнительный секретарь Секретариата коренных народов Арктического совета:

— Секретариат коренных народов Арктического совета (СКН) благодарит за возможность принять участие в работе жюри фотоконкурса. Очень много работ, заслуживающих призовых мест. При выборе 3 лучших фото и 1 фото в специальной категории «Таймыр – сердце Арктики» СКН придерживался следующих критериев: работа отражает феномен традиций коренных народов, имеющих важное значение для культуры; традиционные знания коренных народов в сочетании с современными инновациями, и конечно, мы учитывали художественные качества фотографии (композиция, цветовое решение).

Имена победителей:

I место вместе с сердцами жюри было отдано Дарье Вануйто из ЯНАО. Даше 22 года, она фотограф-любитель, студентка Ямальского многопрофильного колледжа города Салехарда.

II место жюри присудило Альберту Григорьеву, фотографу-любителю из Якутска.

III место досталось Клавдии Чуприной из Красноярского края, учителю начальных классов.

В специальной номинации «Таймыр – сердце Арктики» победил Михаил Михайлов, педагог, коренной житель Таймыра, долганин. К слову, Таймыр принимал самое активное участие в конкурсе: почти половина работ поступила именно с его просторов.

Победителем интернет-голосования стала Ксения Яр из Надыма. Ксения разносторонний творческий человек: помогает родителям в оленеводческом хозяйстве, занимается фотографией, делает украшения и учится резьбе по кости.

Победители конкурса будут награждены денежными призами, а финалисты получат памятные Дипломы об участии.

Работы участников конкурса можно посмотреть здесь