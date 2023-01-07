07.01.2023
10:55
193

Православие

Фотолетопись литургии Рождества Христова в Преображенском соборе Якутска

Архиепископ Якутский разместил в своем тгк Роман архиепископ Якутский фотолетопись Литургии Рождества Христова 7 января в Преображенском соборе города Якутска. За фотографии поблагодарил Андрея Сорокина.

Фото: Андрей Сорокин
Источник: тгк Роман архиепископ Якутский

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх