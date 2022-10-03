Фотоконкурс «Семья в объективе»

О продлении приема работ на III Республиканский фотоконкурс для профессиональных фотографов и любителей, обладающими навыками фотоискусства «Семья в объективе-3»

Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) информирует о продлении приема фоторабот и переносе сроков проведения фотоконкурса «Семья в объективе-3»:

1-й этап «Прием работ» – продлевается до 30 октября 2022 года до 23ч.59 мин;

2-й этап «Отборочный» – работа экспертной комиссии начинается с приема конкурсных работ и заканчивается выставлением оценок всем фотоработам, соответствующим условиям конкурса. Конкурсные работы, получившие высшие оценки членов Экспертной комиссии, допускаются к следующему этапу конкурса – «Полуфиналу».

3-й этап «Полуфинал» – 04-05 ноября 2022 года заочное голосование Экспертной комиссии, на котором будут определены работы — финалисты конкурса.

4-й этап «Финал» — 06-08 ноября 2022 года заочное голосование членов Жюри, на котором выбираются победители Фотоконкурса по одному в каждой номинации.

С Положением фотоконкурса можно будет ознакомиться на сайтах:

https://rcmtykt.ru/

https://mintrud.sakha.gov.ru/

Приглашаем к участию в фотоконкурсе фотографов республики, а также любителей, обладающих навыками фотоискусства

Результаты фотоконкурса будут опубликованы на сайтах Минтруда РС(Я), Ресурсного центра «Победа» и в средствах массовой информации.